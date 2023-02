Uomo aggredito per strada, è in coma

Violenza per le strade di Roma. Un uomo di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I dopo essere stato aggredito nella zona di Centocelle. L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 febbraio in via dei Sesami, all'angolo con via Palmiro Togliatti.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni ad aggredirlo sarebbe stato un altro uomo, visto fuggire dopo che gli stessi testimoni hanno cominciato a urlare. Sul posto è intervenuta una volante della polizia: l'uomo era a terra privo di conoscenza. Trasportato dal 118 prima all'ospedale Vannini, vista la gravità della situazione è stato subito trasferito al Policlinico dove è arrivato già in coma. Avviate le indagini per ricostruire l'accaduto. Tra le ipotesi quella di una rapina o una lite.