Ex militare armato crea il panico in paese, poi si barrica in casa

Un ex militare di circa 50 anni si è asserragliato nella sua abitazione di Cordovado, dopo aver creato il panico nel paesino in provincia di Pordenone. Girava mezzo nudo con un’arma, urlando e minacciando i compaesani. L’uomo, probabilmente con problemi di salute mentale, si è poi barricato in casa. A dare l’allarme i cittadini, preoccupati per la loro sicurezza.

Al momento non è ancora stato accertato se l'arma in possesso dell'uomo sia vera o se si tratti di un dispositivo a salve o giocattolo. Non sapendo se il 50enne disponga o meno di altre armi, le forze dell'ordine hanno circondato l’abitazione e hanno creato un cordone di sicurezza. Le case e le attività commerciali che si trovano nel centro di Cordovado, accanto alla palazzina dove vive l'uomo, sono state fatte evacuare mentre i residenti del paesino sono stati invitati a non uscire dalle proprie abitazioni. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco, un’ambulanza e la protezione civile.

