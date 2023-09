Prendeva il reddito di cittadinanza ma spacciava per arrotondare: arrestato

Nascondeva la droga in casa per poi darsi allo spaccio. Un uomo di 47 anni, percettore del reddito di cittadinanza, è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio dopo un blitz dei carabinieri a Pietravairano, nel Casertano. I militari si sono presentati nella sua abitazione per fare dei controlli, sospettavano che l'uomo spacciasse droga. Grazie al supporto determinante dei cani dell'unità cinofila di Sarno (Salerno), hanno trovato un panetto di oltre 50 grammi di hashish, mentre in camera da letto è stato rinvenuto un coltello utilizzato per tagliare lo stupefacente e un bilancino di precisione.

