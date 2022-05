Prende l'ex a bastonate in testa, la donna è in gravi condizioni

Prima ha preso a bastonate in testa l'ex compagna e poi ha fatto lo stesso con le figlie di lei (16 e 22 anni), fino a quando non è intervenuto il terzo figlio della donna, un 19enne, che avrebbe colpito l’uomo, mettendolo in fuga. Per questo fatto, avvenuto ieri sera intorno alle 23, un uomo di 40 anni è stato arrestato per lesioni gravi a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia.

La donna, di 43 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale e le sue condizioni sono gravi. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i due hanno litigato di fronte ai figli, quando il 40enne ha impugnato un bastone e ha picchiato la donna sulla testa, più volte.