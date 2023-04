Chiuso fuori casa, tenta di entrare dalla finestra e precipita

Resta chiuso fuori casa e pensa di entrare da una finestra, ma precipita e resta gravemente ferito. Protagonista della vicenda un uomo di circa 50 anni di Savona, soccorso giovedì sera dal 118.

L'uomo aveva deciso di tentare di entrare dall'esterno, rompendo una finestra del sottotetto. Per raggiungerla si è arrampicato sul tetto dell'ascensore, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato sul pianerottolo. Un volo di circa 6 metri. In suo aiuto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. È arrivato in ospedale in codice rosso con trauma cranico e diverse fratture a gambe e bacino.