Precipita dal secondo piano, morto uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni è precipitato in strada dal secondo piano di un palazzo ed è morto per le ferite e i traumi riportati nella caduta. E' successo oggi, 14 aprile, ad Aulla (Massa Carrara). Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica dei fatti: se è stato un incidente o un atto volontario.

Secondo le prime informazioni, il 56enne abitava nell'appartamaneto da cui è precipitato. E' stato un passante a dare l'allarme, prima delle 8, segnalando al 118 la presenza di un corpo riverso per terra con una ferita alla testa. I soccorritori hanno solo potuto accertare il decesso.