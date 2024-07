Quarantacinquenne precipita dal balcone: i sospetti cadono sulla compagna

Non è in pericolo di vita il 45enne caduto dal balcone a Opicina, nella provincia di Trieste. Dopo le prime indagini la compagna 40enne è stata posta in stato di fermo. Pare che prima di precipitare dal primo piano dell'abitazione tra i due fosse in corso una lite.

L'episodio è accaduto ieri, domenica 30 giugno 2024. L'uomo, N.A. le iniziali, è stato immediatamente soccorso, intubato e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le sue condizioni sono migliorate nel corso della giornata.

Le indagini per accertare l'esatta dinamica di quello che a prima vista sembrerebbe un banale incidente sono ancora in corso. Molti gli aspetti da chiarire anche se a quanto appreso sembra che i rapporti tra i due fossero tesi da tempo e che in passato si siano verificati episodi violenti a carico dell'uomo.