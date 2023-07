L'uomo che cammina nudo tra la gente, come se niente fosse

Sarà stato forse per il troppo caldo, o chissà per quale altro motivo. Sta di fatto che le immagini sono chiare: si vede un uomo nudo che cammina nudo per strada tra la gente, come se niente fosse. Prima prova a parlare con alcune persone sedute al bar, poi passeggia sul marciapiede e in strada. Si guarda intorno, incurante, e continua la sua marcia notturna senza vestiti addosso. La scena è stata ripresa da due giovani in auto tra le vie di San Lorenzo a Roma ed è finita nelle chat di quartiere, diventando virale tra lo sgomento di tanti.

I fatti si sono verificati nella serata di domenica 16 luglio. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine non hanno però trovato nessuno. Su Instagram i rappresentanti della pagina "Resist San Lorenzo", sempre molto attiva nel segnalare il disagio nel quartiere, denunciano: "Mentre oggi hanno schierato tutta la polizia per preparare il parco dei caduti (l'area che accoglie il monumento ai caduti del terribile bombardamento che durante la seconda guerra mondiale distrusse il quartiere, ndr), domenica notte un uomo nudo girava tranquillamente per San Lorenzo". Tanti i commenti di sdegno che accompagnano le immagini.

Continua a leggere su Today.it...