"Si è chiuso in bagno, è una furia": arrivano i poliziotti, li prende a calci e pugni

Fermato per un controllo, ha dato in escandescenze e ha aggredito i poliziotti con calci e pugni. È successo a Como. "Quell'uomo si è chiuso in bagno, è una furia". Tutto è cominciato quando un dipendente dell'autosilo Valduce di via Dante - un parcheggio multipiano nel centro cittadino - ha segnalato che un uomo, già noto per aver importunato alcune persone, si era chiuso in uno dei bagni della struttura. Quando sul posto è arrivata una volante della questura, l'uomo era uscito dal bagno e si era diretto verso via Aldo Moro, dove è stato trovato poco dopo dai poliziotti.

Quando hanno cercato di identificarlo, gli agenti sono stati aggrediti a calci e pugni: due di loro sono finiti a terra e hanno riportato abrasioni su gambe e braccia. Con molta fatica i poliziotti sono riusciti a portarlo in questura, dove è stato identificato: si tratta di un nigeriano di 34 anni, irregolare e senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro la persona.

È stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il processo per direttissima si terrà nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio.