Un uomo nudo che corre per strada tra Paratico e Sarnico, in provincia di Brescia, prima dell'alba e al gelo. Tutto vero: è stato avvistato prima delle 7 sulla strada provinciale che costeggia il lago d'Iseo, e poi rapidamente intercettato dall'ambulanza. Si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni che abita in zona, ricoverato in ospedale per accertamenti: era uscito di casa come mamma l'ha fatto, ma non è chiaro il perché.

L'uomo che corre nudo al gelo sulla provinciale tra Paratico e Sarnico

L'uomo è stato avvistato dai numerosi automobilisti che transitavano in quel momento. Nell'epoca dei social e delle storie virali ad ogni costo, il corridore nudo è stato fotografato e ripreso in lungo e in largo, inconsapevole protagonista di foto e filmati che per tutta la giornata di sabato sono rimbalzati su Facebook e WhatsApp. Non è il primo, non sarà l'ultimo avvistamento di questo tipo: anche in provincia di Brescia non mancano i precedenti.

È capitato, talvolta, si trattasse di una scommessa o una bravata, ma nella maggior parte dei casi si trattava, in realtà, di situazioni di disagio. A Paratico non si sa cosa sia successo davvero, ma l'importante è che, chiunque egli sia, sia stato raggiunto dalle cure dei sanitari.