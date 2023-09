Un uomo ha dato fuoco alla moglie

Sull'isola di Pantelleria (Trapani) un uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e le ha dato fuoco. È successo nella notte tra venerdì e sabato 23 settembre. La donna, 48 anni, ora si trova ricoverata in gravissime condizioni al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo, dove è stata trasportata in elisoccorso: ha ustioni sul 70% sul corpo.

Il marito è invece rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Trapani. I militari dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l'uomo a compiere questo folle e tragico gesto. Le prossime saranno ore decisive per capire anche come potranno evolvere le condizioni della donna e dell'uomo.

