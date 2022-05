Ai domiciliari con la moglie scrive al giudice: "Mi faccia andare in carcere"

"Signor giudice mi faccia andare in carcere, non ce la faccio più con mia moglie". E' la singolare richiesta che un uomo, condannato ai domiciliari per una serie di furti, ha rivolto al tribunale. Costretta a casa con lui infatti c'era anche la consorte. Alla luce della richiesta inequivocabile, c'è da pensare che per l'uomo stare a casa con la moglie è una condanna ben più dura del carcere.

Il giudice di sorveglianza l'ha accontentato ed è arrivato il provvedimento di esecuzione. L'uomo è stato trasferito al carcere di Varese dei Miogni, nel timore che la situazione degenerasse, a causa delle frequenti liti. Secondo quanto riferito da quotidiani locali, la donna è un'impiegata pubblica affetta da cleptomania. Il marito ha invece un passato turbolento dal punto di vista penale. I litigi tra marito e moglie sarebbero all'ordine del giorno e hanno anche avuto strascichi in tribunale: l'uno contro l'altra in casa e davanti agli avvocati.