Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa

Due persone sono state trovate senza vita in un’abitazione in località il Piaggione, nel comune di Lucca, oggi 7 marzo. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi 60enni. Secondo le prime informazioni a trovarli sarebbero stati i parenti della donna, allarmati perché da qualche giorno non avevano notizie.

Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due. La donna, 60 anni, da quanto appreso sarebbere originaria del posto, l'uomo, 63 anni, di Milano. Nessuna ipotesi al momento viene fornita dagli inquirenti sulle cause del decesso, ma sembra che sul corpo delle vittime non siano stati rilevati segni di violenza.