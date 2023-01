Uomo e donna trovati morti in un parcheggio: ipotesi omicidio-suicidio

Due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati morti, con ferite d'arma da fuoco, a Bellaria in provincia di Rimini, nel pomerigio di oggi 14 gennaio. Sul posto sono al lavoro i carabinieri. Tutto è avvenuto in un parcheggio in via Rossini. Sul caso sono in corso le indagini e tra le ipotesi non si esclude quella dell'omicidio-suicidio. A quanto apprende l'Ansa, il cadavere dell'uomo sarebbe di un pensionato 80enne di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, mentre quello della donna di una 70enne, sempre di San Mauro Pascoli. La dinamica dei fatti - avvenuti poco dopo le 16 - è ancora da chiarire ma vi sarebbero dei testimoni.

L'uomo sarebbe sceso dalla macchina, avrebbe sparato alla donna e poi, tornato in auto, si sarebbe ucciso. È questa la prima ricostruzione di quanto accaduto. Le vittime sarebbero un uomo e una donna di una certa età, che pare non fossero sposati ma avessero comunque una relazione: i due si sono incontrati a Bellaria Igea Marina davanti all''Istituto Giordano', dove erano arrivati entrambi con le rispettive auto.