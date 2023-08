L'uomo, sottoposto alla misura dallo scorso giugno 2023, ha spiegato ai Carabinieri di non tollerare più la convivenza forzata con la moglie, tanto da abbandonare il tetto coniugale e preferire la caserma alla sua abitazione. Il suo tentativo, però, è stato vano: i militari lo hanno denunciato con l'accusa di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

L'uomo che vuole andare in carcere per non stare ai domiciliari con la moglie