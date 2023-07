Ai domiciliari esce per andare al bar, ma incontra il giudice: finisce male

È ai domiciliari ma esce senza autorizzazione, per sua sfortuna al bar incontra il magistrato che si era occupato del suo caso e finisce male. Succede a Perugia, dove un uomo è adesso a processo per evasione.

L'uomo, come si legge su PerugiaToday, si era allontanato da casa per andare dall'avvocato ma non aveva l'autorizzazione. I carabinieri, passati per un controllo, hanno segnalato la sua assenza. Poco dopo l'indagato è andato al bar dove è stato riconosciuto dal magistrato titolare del suo fascicolo. Da qui il nuovo procedimento.

Continua a leggere su Today.it...