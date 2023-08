Evade dai domiciliari per andare al mare e posta i video su Tik Tok: arrestato

Evade dai domiciliari per godersi intere giornate al mare o in giro per la città, poi posta i video su Tik Tok. Per un 44enne di Monreale (Palermo) si sono spalancate le porte del carcere.

L'uomo stava scontando agli arresti domiciliari - con braccialetto elettronico - una condanna per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dalle indagini è emerso che più volte avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura restrittiva alla quale era sottoposto, manomettendo il braccialetto elettronico.

In particolare, i fatti risalirebbero al periodo compreso tra il 6 luglio e il 1° agosto scorsi, quando il 44enne, in diverse occasioni, avrebbe condiviso su Tik Tok dei video che lo ritraevano in centro a Palermo, a bordo di un motociclo, in spiaggia, al mare e in un parco acquatico, intento a farsi il bagno. Da qui la decisione del magistrato di sorveglianza di inasprire il provvedimento nei suoi confronti e di disporne il trasferimento nel carcere Pagliarelli. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri.

