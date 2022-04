Litiga col patrigno e tenta di ucciderlo con la freccia di una balestra

Una lite in famiglia che degenera e un 50enne finisce in ospedale in gravi condizioni, per la ferita causata dalla freccia di una balestra. Succede a Castel Madama (Roma). A colpirlo sarebbe stato il figliastro 28enne.

L'episodio è avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 15 aprile. Il 28enne si sarebbe presentato a casa della madre e avrebbe avuto un'accesa discussione con il compagno della donna. Dalle parole ai fatti: avrebbe scoccato una freccia dalla balestra colpendo l'uomo a un fianco. Ferita al rene, la vittima è finita a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme sarebbe stata la compagna. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Gemelli. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durato oltre tre ore.

I carabinieri hanno bloccato il 28enne, al quale sarà contestato il reato di tentato omicidio. I motivi del gesto sembrerebbero legati alla gelosia del giovane nei confronti della madre.