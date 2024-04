Il giallo dell'uomo trovato agonizzante in strada, aperta un'inchiesta

Quando è arrivato in ospedale era troppo tardi. Un uomo è morto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile all'ospedale del Mare di Napoli. La vicenda è ancora tutta da chiarire: non è ancora stato identificato e non si conosce la sua storia. Sappiamo che si tratta di un uomo di origine africana di età compresa tra i 35 e i 45 anni e che ha riportato traumi probabilmente per una caduta.

Il personale del 118 lo ha soccorso in piazza del mercato altezza Caritas e portato in ospedale. Aveva un trauma cranico isolato e un'emorragia alle orecchie. Come detto si ipotizza che le lesioni siano le conseguenze di una caduta. I carabinieri hanno avviato le indagini per dargli un nome e capire cosa è accaduto, se si è trattato o meno di un incidente. La Procura ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia.