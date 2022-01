"Venite, perdo sangue": un uomo ferito e un pezzo di lingua nel frigo-bar

Un uomo ferito con la lingua spezzata e un enigma ancora da risolvere. I fatti sono avvenuti la scorsa notte a Roma, nel quartiere Trastavere. Tutto è iniziato intorno alle tre del mattino quando al numero unico per le emergenze è arrivata la chiamata di un cittadino belga di 40 anni che ha raccontato agli operatori di perdere sangue dalla bocca. Chiedeva aiuto, aveva un pezzo di lingua mancante, tagliato via.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del 118. Nella stanza di un bed and breakfast dove l'uomo era ospite, c'era una donna, una 40enne, anche lei belga. Nel frigo bar, invece, il pezzo di lingua mancante. Nella camera sarebbero state trovate anche tracce di sangue. Cosa sia accaduto per il momento è un mistero. Ascoltati, i due hanno dato ai carabinieri versioni discordanti tanto che, al momento, per gli investigatori non sarebbero attendibili.

L'uomo ferito è stato portato all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Nella stanza, invece, per tutta la mattinata, gli esperti del nucleo investigativo dei carabinieri hanno eseguito rilievi per trovare tracce ematiche, biologiche e impronte. Al momento nessuna pista è esclusa, dall'incidente al gioco erotico finito male.