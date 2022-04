L'uomo gambizzato e abbandonato nei pressi dell'ospedale

Gli sparano alle gambe, qualcuno lo soccorre ma lo abbandona a pochi passi dall'ospedale. Un uomo di 32 anni di nazionalità marocchina è stato trovato per terra, sanguinante, nei pressi del nosocomio di Garbagnate Milanese (Milano). Un ciclista lo ha visto e ha chiamato i soccorsi.

Secondo quanto racconta MilanoToday, l'uomo aveva ferite di proiettili a entrambe le gambe. Il personale sanitario lo ha stabilizzato e portato in ospedale. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire cosa è accaduto. Secondo una prima ricostruzione, è stato gambizzato ieri sera all'interno del Parco delle Groane, tra Cesate e Solaro. A sparare sarebbe stato un altro cittadino del Marocco. Altri due connazionali lo avrebbero poi caricato in auto e abbandonato nei pressi del pronto soccorso in viale Forlanini.

Il 32enne, che parla poco italiano, è irregolare in Italia ma non ha precedenti. L'unico documento che esibisce è una tessera sanitaria e il solo motivo per cui era noto alle autorità era per aver violato le norme anti Covid.