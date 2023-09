Ha un malore mentre guida l'auto: travolge una mamma con la carrozzina e muore

Tragico incidente stradale a Noventa Vicentina, comune in provincia di Vicenza. Un ottantenne si è sentito male mentre era alla guida della propria auto, ha perso il controllo del mezzo e ha investito una famiglia per poi finire la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Per lui, non c'è stato nulla da fare: accorsi sul luogo dell’incidente i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’auto dell’uomo, uscendo di strada, ha travolto una mamma che spingeva una carrozzina La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso mentre il bambino ha riportato solo lesioni lievi. Illeso invece il padre. Secondo una prima ricostruzione i due genitori sono riusciti a spingere in avanti la carrozzina per evitare che potesse essere colpita. La Nissan Micra dell’anziano però ha centrato in pieno la mamma, scaraventandola in un fossato.

