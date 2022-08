Uomo travolto e ucciso da uno scooter mentre porta a spasso il cane

Tragedia a Pistoia, dove un uomo è morto e un ragazzo di 19 anni si trova in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale. La vittima stava portando a spasso il cane quando è stato travolto dallo scooter guidato dal giovane. L'impatto è stato violento: il pedone e il cane sono finiti in un fosso e sono morti. Gravissime le condizioni del ragazzo, che è stato sbalzato sull'asfalto.

Sono stati altri automobilisti a dare l'allarme, intorno alle 19 di ieri 9 agosto. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani. Si sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. In quel tratto di strada non ci sono marciapiedi o protezioni e i pedoni si trovano quindi a camminare sul ciglio della strada.