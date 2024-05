L'uomo che litiga con la vicina di casa e poi afferra un fucile

Una lite furibonda, dovuta a questioni di eredità, è sfociata in una minaccia con tanto di fucile. L'episodio è accaduto nel comune di Sezze, in provincia di Latina, dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni. Come accertato nel corso delle indagini, per questioni ereditarie è scoppiata una lite con la vicina di casa, di 62 anni.

I toni si sono decisamente accesi fino a quando il 28enne ha afferrato e brandito un vecchio fucile, senza otturatore e senza matricola, e ha minacciato la donna con l'arma.

Identificato dai militari, l'uomo è stato dunque denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata, mentre le indagini sono ancora in corso per verificare la provenienza dell'arma finita sotto sequestro.