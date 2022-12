Minaccia con il martello alcuni senzatetto: arrestato

Brandiva in mano un grosso martello con il quale minacciava alcuni clochard nel centro di Milano. L'uomo, un 31enne egiziano con precedenti, è stato notato camminare da alcuni agenti in borghese che pattugliavano la zona di Largo Augusto: una volta raggiunto dagli agenti gli ha scagliato contro una bottiglia senza però colpire nessuno. L’uomo è stato immobilizzato dai poliziotti e portato in questura in stato di arresto: dovrà rispondere dell'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale.