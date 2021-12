Minaccia la moglie di farla a pezzi con la sega: arrestato 40ennne

Dopo le ripetute minacce di morte alla moglie e un tentativo di strangolamento, un uomo di origine albanese è stato tratto in arresto questa mattina per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza abituale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Rimini.

A far scattare le manette l'ennesimo grave episodio, risalente a fine novembre: "Ti butto dal balcone e ti faccio a pezzi con una sega", le avrebbe urlato il marito. La donna, anche dopo la separazione, era costretta a subire violenze fisiche e verbali da parte dell'uomo, che la teneva in una condizione di totale dipendenza economica.