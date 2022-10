Uomo minaccia il suicidio: in bilico sul cavalcavia per quasi 40 ore

Quasi quaranta ore in bilico su un cavalcavia minacciando di lanciarsi nel vuoto. Gesualdo, disoccupato e papà di due bimbi, ha tenuto Napoli col fiato sospeso. Solo dopo una lunga trattativa le forze dell'ordine sono riuscite a portarlo in salvo.

Come racconta NapoliToday, ieri mattina Gesualdo ha salutato i suoi cari. Doveva andare a lavorare, uno dei tanti impieghi di fortuna con cui mantiene la famiglia, invece ha scavalcato la recinzione del viadotto del raccordo stradale che collega i quartieri Pianura e Vomero e da lì non si è più mosso. Carabinieri e vigili del fuoco sono stati al suo fianco per ore e ore, fino a quando sono riusciti a farlo desistere dai suoi propositi. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale del Mare per i controlli del caso.