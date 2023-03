Un uomo è stato trovato morto sotto le finestre di un albergo

Un corpo privo di vita è stato trovato la mattina di oggi 9 marzo a Forlì. È di un uomo di 56 anni, trovato morto sull'asfalto sotto le finestre dell'Hotel Lory, in pieno centro storico della città.

Ed è proprio nella struttura alberghiera che alloggiava il 56enne, residente in città e incensurato, dopo la separazione dalla moglie. Sul posto sono intervenuti carabinieri, i sanitari del 118 e il procuratore di Forlì-Cesena, Maria Teresa Cameli, che sta valutando di disporre l'autopsia.

L'uomo potrebbe essersi gettato volontariamente ma sul suo corpo sono presenti alcune gravi ferite al collo non compatibili con la caduta. La vittima alloggiava inoltre in una stanza posta a un'altezza tale che non avrebbe cagionato la morte dell'uomo, pur precipitando. Gli inquirenti sono quindi al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.