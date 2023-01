Dorme in auto dopo lo sfratto, uomo trovato morto

Morto da solo, al freddo, nella sua auto. Un uomo di 64 anni è stato trovato privo di vita oggi a Mortara (Pavia). Era all'interno della sua vecchia Open Corsa, che da quando era stati sfrattato era diventata la sua casa e il rifugio per la notte.

Il 64enne era residente a Borgolavezzaro (Novara). È probabile che ad ucciderlo sia stato il freddo, la temperatura nella notte è infatti scesa fino a zero gradi. A notare la vettura, posteggiata in via Lomellina nei pressi di un ipermercato, è stato intorno alle 10 un passante. Ha visto un uomo che sembrava dormisse avvolto in una trapunta, ha cercato di svegliarlo ma non ottenendo risposta ha contattato il 112. L'auto era chiusa ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno rotto un finestrino. Sono stati i sanitari del 118 a constatare il decesso, avvenuto ore prima.

L'uomo, dopo la morte della compagna la scorsa primavera, aveva avuto lo sfratto. Da allora dormiva quasi tutte le notti in macchina. Solo a volte era ospitato da qualche conoscente.