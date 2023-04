Si sente male mentre guida, ferma il furgone in corsia di sorpasso e muore

Il malessere improvviso, la prontezza di riflessi di fermare il suo furgone e il cuore che smette di battere per sempre. Un uomo è morto oggi 26 aprile stroncato da un malore mentre guidava lungo la circonvallazione di Pescara. Ha fermato il furgone sulla corsia di sorpasso ed si è accasciato sul volante.

Come racconta Loris Zamparelli per IlPescara, a dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti, che hanno notato il mezzo fermo in modo anomalo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una volta estratto dall'abitacolo le condizioni dell'automobilista sono apparse subito gravi. La prima a soccorrerlo, praticando il massaggio cardiaco è stata una volontaria di passaggio. Poi sono arrivati i sanitari del 118. In aiuto dell'uomo anche il primario di Cardiologia della clinica Pierangeli, di passaggio lungo la strada anch'egli. Le manovre rianimatorie sono andate avanti per un'ora, ma purtroppo senza successo.