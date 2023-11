Un uomo di 77 anni, Giuseppe Filippone, è stato trovato morto ieri sera all’interno della stanza di un b&b a Palermo. La struttura si trova in via Santa Rosalia, traversa di via Roma, non lontano dalla stazione. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato schiacciato da un armadio. Sull’episodio indaga la polizia.

Secondo quanto ricostruito l’anziano, un palermitano residente in città, aveva preso una stanza nel b&b dove aveva fatto il check in di mattina. Di lui non si avrebbero avuto notizie fino a sera. Così il gestore, iniziando a temere che potesse essere successo qualcosa, ha bussato alla porta senza ricevere risposta e così ha deciso di aprire trovando il 77enne riverso sotto un armadio.

Dopo l’allarme sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza e due squadre dei vigili del fuoco che hanno sollevato il pesante mobile sotto il quale era rimasto schiacciato Filippone. In un secondo momento sono intervenuti gli investigatori di polizia che hanno ascoltato il titolare del b&b ed eseguito i rilievi nel tentativo di chiarire in quali circostanze sia morto il 77enne.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo si trovasse da solo in stanza e dunque si dovrà accertare come abbia fatto l’armadio a finirgli di sopra. Investigatori e inquirenti dovranno inoltre capire se l'uomo sia deceduto prima, magari a causa di un malore. Il 77enne, per evitare una caduta, potrebbe essersi appoggiato al mobile finendo per trascinarlo sopra di sé.

Dalle indagini non è emersa la presenza di nessun altro all'interno della stanza ma bisognerà effettivamente accertare che l'uomo non avesse ricevuto qualcuno. Al termine dell’ispezione cadaverica la Procura ha deciso di trasferire la salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico, dove verrà eseguita l’autopsia.

