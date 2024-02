Il mistero del cadavere nudo trovato vicino ai binari

Macabro ritrovamento in una zona periferica di Vigevano (Pavia), vicino ai binari della ferrovia. Trovato il cadavere di un uomo: era nudo e con delle ferite alla testa. È stato identificato, si tratta di un 33enne italiano residente in zona. Al momento non sono ancora state rese note le sue generalità.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per far luce sulle cause del decesso. Si pensa che il 33enne sia stato investito da un treno in transito. Al momento però non è ancora stato appurato se si sia trattato di un gesto estremo oppure se sia stato vittima di un tragico incidente.