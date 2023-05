Scalda il latte ma viene avvolto dalle fiamme e muore carbonizzato

Versa il latte in un pentolino e accende il fornello per scaldarlo, ma il suo pigiama prende fuoco e muore carbonizzato. Questa l'atroce morte di un pensionato di 85 anni, Giovanni Miotto. La tragedia, come riporta TrevisoToday, è avvenuta tra venerdì e sabato a Valdobbiadene.

L'anziano, ipovedente, era nella sua casa di via Olivo Miotto. In pochi istanti il suo corpo è stato avvolto dalle fiamme. Nel tentativo di spegnerle, si è anche gettato sotto la doccia. Terrorizzato, ha iniziato la urlare e sono stati i vicini a chiamare i soccorsi. Quando in casa sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri però era tardi. Troppo gravi le ustioni riportate: è stato trovato a terra, nel piatto doccia del suo bagno, ormai esanime.