Uomo trovato morto in casa: il cane lo veglia e non fa avvicinare nessuno

Un uomo muore in casa, forse per un malore, e quando i soccorritori entrano nell'appartamento trovano il suo cane a vegliarlo. Il cucciolo era sdraiato sul letto accanto al corpo senza vita del proprio padrone e quando le forze dell'ordine si sono avvicinate si è piazzato proprio davanti al cadavere, in un gesto di protezione. È successo nella notte tra ieri, domenica 3, e oggi, lunedì 4 aprile, a Sestri Ponente (Genova).

L'uomo, secondo i primi rilievi, ha tra i 30 e i 35 anni. Il suo cane, un meticcio, ha tentato di difenderlo, tenendo lontane le persone. Solo l'intervento degli uomini della Croce Gialla, esperti di soccorso animale, ha consentito la prosecuzione dell'intervento. L'animale è stato portato al canile mentre il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertare la cause del decesso.