La porta di casa rimasta aperta, poi la scoperta choc: uomo trovato morto in casa

La porta di casa rimasta aperta per ore e ore, ma nessuno che entrava o usciva. Questo dettaglio ha messo in allarme i vicini e così a Isernia è stato trovato il cadavere di un uomo. Si tratta di un 74enne.

L'uomo abitava in un appartamento al secondo piano in via Sanzio, nella zona di San Lazzaro. Gli altri residenti si sono insospettiti e hanno dato l'allarme. La polizia ha trovato l'uomo privo di vita. "Sulla base degli elementi raccolti non stiamo escludendo alcuna pista e seguiamo anche quella dell'omicidio volontario", ha detto all'Ansa il procuratore di Isernia, Carlo Fucci.

La morte risalirebbe alla mattina del 5 luglio, ma la scoperta del corpo è stata fatta nel pomeriggio. La Scientifica ha concluso i rilievi dopo ore e l'appartamento è stato posto sotto sequestro. Sarà eseguita l'autopsia. Si lavora per ricostruire le abitudini dell'uomo e le sue ultime ore.