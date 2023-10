Un uomo è stato trovato morto in casa dalla moglie

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto la mattina del 29 ottobre nella sua abitazione a Podenzano, in provincia di Piacenza. A trovare il corpo, disteso sul pavimento in taverna, è stata la moglie che ha subito chiamato i soccorsi; per l'uomo non c'era più nulla da fare, ma alcune circostanze, al momento non del tutto chiare, hanno convinto i sanitari a chiedere anche l'intervento dei carabinieri.

Tutto è accaduto poco prima delle 11 quando la moglie del 59enne ha chiamato il 118 dopo aver trovato il marito a terra sul pavimento della tavernetta in stato di incoscienza. Stando a quanto riporta Il Piacenza, all'arrivo dei sanitari il corpo dell'uomo giaceva in posizione supina ed era già in rigor mortis; un fatto che farebbe presupporre che il decesso possa risalire alla tarda serata di sabato 28 ottobre.

Per gli accertamenti sono arrivati i carabinieri della stazione di Pontenure con il comandante della stazione di San Giorgio i quali, avuta la conferma che vi erano alcuni elementi da chiarire, hanno richiesto un sopralluogo tecnico scientifico dei colleghi dell’Aliquota Operativa del Norm di Piacenza. I carabinieri nel frattempo hanno anche raccolto le dichiarazioni della moglie e del figlio del 59enne, e ora sono in corso ulteriori indagini. Con tutta probabilità la procura di Piacenza potrebbe disporre l’autopsia per accertare le circostanze e le cause del decesso.