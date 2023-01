Uomo muore in casa, la moglie è con lui ma non se ne accorge

Un uomo di 82 anni muore in casa senza che la moglie, nell'appartamento con lui, se ne accorga. Succede a Pieve Emanuele (Milano) e sul caso è stata aperta un'indagine. L'anziano è stato trovato cadavere nel suo appartamento di via Verdi nella mattinata del 2 gennaio. A dare l'allarme è stata una giovane donna vicina alla cerchia familiare. Ha chiamato il 118, ma i sanitari hanno solo potuto accertare il decesso dell'anziano. Poi sono stati allertati i carabinieri.

L'anziano era nel suo letto. In casa quando è morto era presente anche la moglie non si sarebbe accorta che il compagno era spirato. Durante i primi accertamenti sulla salma, non è stato trovato alcun segno evidente di violenza e i militari hanno escluso che il decesso sia stato provocato da una fuga di monossido di carbonio. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia e maggiori approfondimenti. Secondo quanto riferito dai militari la coppia viveva in una situazione di degrado.