Dramma della solitudine: trovato il cadavere decomposto di un uomo

Tragico ritrovamento nella serata di ieri, giovedì 22 giugno, in un condominio di via Verzuolo 47 a Torino, in zona Cenisia, quartiere situato nella zona centro-occidentale della città. Chiamati dai vicini di casa, che sentivano provenire un odore nauseabondo dall'appartamento in cui abitava, i vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo. Era in avanzato stato di decomposizione.

Si tratta di un italiano di 82 anni, il cui decesso risalirebbe a diversi giorni fa, e sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari e gli agenti della polizia. Si sarebbe trattato di un dramma della solitudine, secondo i primi riscontri: l'uomo, presumibilmente senza parenti né conoscenti vicini, non sarebbe stato cercato da nessuno negli ultimi giorni.