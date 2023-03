30enne precipita in un dirupo e muore

È finita in tragedia una bellissima escursione sul monte di Portofino, nella zona del Passo del Bacio. Un 30enne è morto dopo essere precipitato in un dirupo di 50 metri sul difficile sentiero dei tubi, nel comune di Camogli (Genova). L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle ore 11.

Secondo quanto appreso dagli amici l'uomo sarebbe scivolato, precipitando in una zona impervia, difficile da raggiungere. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione del personale medico sono stati inutili.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago pronti per un trasferimento d'urgenza in ospedale e i carabinieri di Santa Margherita Ligure.