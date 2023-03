Uomo trovato morto in strada: sul posto 118 e polizia

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in via Lungo l'Affrico, a Firenze. L'allarme è scattato intorno alle 16. Il 66enne è stato soccorso dal personale del 118, ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. La causa del decesso al momento non è chiaro. Sul posto ci sono anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso. Il pm di turno ha disposto il trasferimento a medicina legale per l'autopsia. Via Lungo l'Affrico, in direzione viale Righi, è stata momentaneamente chiusa, con il traffico che è stato deviato per consentire l'intervento di polizia e 118.