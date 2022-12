Uomo trovato morto, è stato stroncato dal freddo

È morto da solo, al freddo. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in un capannone in un campo di mele a Elvas, un frazione di Naz Sciaves (nei pressi di Bressanone). Si tratta di un altoatesino di 54 anni che dal 2018 viveva isolato da tutto e tutti. L'uomo è morto con ogni probabilità per assideramento.

In più occasioni avrebbe rifiutato proposte di aiuto dei servizi sociali, come anche un posto nella struttura di emergenza freddo nella città vescovile. Non voleva, infatti, lasciare il suo riparo e solo di tanto in tanto usciva per un pasto caldo. La scorsa settimana un migrante di appena 20 anni è morto di freddo a Bolzano.