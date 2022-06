Usa la motosega, si ferisce alla gola e muore

Le informazioni a disposizione sono ancora scarne, ma come riportato da LeccoToday, un uomo si è ferito alla gola mentre usava una motosega ed è morto, a Cassina Valsassina, un piccolo comune in provincia di Lecco. L'uomo, un 54enne, si sarebbe causato delle gravi lesioni mentre stava utilizzando la motosega in casa ed è stato raggiunto da un elicottero arrivato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che lo ha soccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, ma non ce l'ha fatta, e una volta arrivato in ospedale è stato dichiarato morto.