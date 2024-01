Un uomo è stato trovato morto fuori da una chiesa

Dramma giovedì mattina in via Saponaro a Milano, dove poco dopo le 9 è stato scoperto il cadavere di un uomo. La vittima, stando alle prime informazioni, è un 57enne romeno, un senza fissa dimora che pare trascorresse le notti in zona. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, proprio davanti alla parrocchia "Maria madre della chiesa", non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Fuori dal sagrato sono arrivati anche i carabinieri, a cui ora sono affidate le indagini. Secondo i primi riscontri, sul cadavere del 57enne non sono stati trovati segni di violenza. È verosimile, quindi, che la morte sia avvenuta a causa di un malore. Ma andrà fatta chiarezza.