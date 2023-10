Passeggia e trova un uomo morto su una panchina

Un uomo è stato trovato morto nella mattinata di oggi, giovedì 26 ottobre, in piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova a Torino. È stato un passante a dare l'allarme: il corpo dell'uomo è stato trovato su una panchina nel piazzale affacciato su corso Vittorio Emanuele II, alle spalle della fermata dei mezzi pubblici. Da una prima analisi avrebbe una cinquantina d'anni. Potrebbe trattarsi di un senzatetto. Non sono state rese note le sue generalità.

Le cause del decesso, secondo il medico legale intervenuto sul posto, sono naturali: per il momento sembra escluso che c'entri il freddo, visto che le temperature nelle ultime ore in città non sono scese sotto i dieci gradi. Sul posto, oltre ai sanitari che hanno constatato il decesso, sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia con a supportoi i colleghi della squadra scientifica.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp