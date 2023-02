Porta fuori il cane e trova un uomo morto

Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato trovato morto martedì mattina nel parco Bau di via Crivelli a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La drammatica scoperta è stata fatta da un residente della zona che aveva portato il suo cane a sgambettare nel giardino e ha visto in un fossato un corpo rannicchiato.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte risalirebbe alla notte; la causa potrebbe essere riconducibile a un malore. Le indagini sono affidate ai carabinieri

Continua a leggere su Today.it