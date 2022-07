La ruspa si ribalta, uomo rimane schiacciato e muore

Incidente mortale nel pomeriggio, a Ravascletto: come riporta UdineToday intorno alle 16.30 un uomo che si trovava a Casera Tarandon Alta, in provincia di Udine, è rimasto schiacciato da una ruspa. La vittima è Mario Da Pozzo. A quanto si è appreso, la ruspa si sarebbe ribaltata mentre era in movimento anche se le cause precise dell'incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigli del fuoco.