Va a votare ma ha un malore: muore al seggio elettorale

Un uomo di 63 anni è morto per un malore nei pressi del seggio elettorale del liceo Enriques di Ostia, dove molto probabilmente stava andando a votare. Come riporta RomaToday, il 63enne si è accasciato al suolo sul marciapiede di via dei Promontori. L'allarme alle 16.30, con l'immediata richiesta dei soccorsi. Giunti sul posto dopo alcuni minuti, gli operatori del 118 hanno tentato in vano di rianimare l'uomo, dichiarato morto pochi minuti dopo.