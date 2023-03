La sciarpa resta incastrata nel trapano, uomo muore soffocato

Tragedia ad Acate, nel Ragusano, dove un uomo di 91 anni è rimasto vittima di un incidente domestico. Antonino Campo è morto soffocato dalla sua sciarpa mentre eseguiva dei lavori domestici.

Campo stava utilizzando un trapano per alcune riparazioni in casa, quando la sciarpa che aveva al collo si sarebbe impigliata nell'attrezzo. La moglie, che si trovava in casa, si è accorta dell'accaduto e ha chiamato i soccorsi. I medici, intervenuti con i carabinieri, però hanno solo potuto accertare il decesso dell'anziano. Il medico legale ha accertato le modalità della morte per causa accidentale e la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.