Trovato morto a terra con una ferita alla testa

Un uomo è stato trovato morto con una ferita alla testa oggi in Barriera di Milano, a Torino. Il corpo senza vita è stato ritrovato in una pozza di sangue ed era riverso sul ballatoio di uno stabile. Secondo una prima analisi del medico legale arrivato sul posto, la vittima sarebbe stata colpita alla testa. Ci sono dunque sospetti da parte delle forze dell’ordine che si potrebbe trattare di un omicidio.

Sul posto ci sono i carabinieri, allertati dal personale sanitario, che è stato il primo ad arrivare sul luogo della tragedia, nel tentativo di soccorrere l’uomo. Per lui ormai non c’era più niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sono in corso i sopralluoghi dei militari della sezione investigazioni scientifiche.