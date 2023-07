Si denuda davanti a una donna incinta mostrando i genitali e urinando, denunciato

Si sarebbe denudato mostrando i genitali e urinando davanti a una donna incinta. I fatti sono risalgono alla serata di sabato14 luglio, a Pescara. Per questa ragione, un uomo di 41 anni di nazionalità senegalese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia.

Il 41enne, dopo aver notato una donna all’ottavo mese di gravidanza che era a passeggio con il suo cane, si sarebbe denudato mostrando i genitali e urinando.

All’arrivo dei militari dell'Arma, l’uomo avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità. L'uomo è stato deferito così per atti osceni in luogo pubblico e per il rifiuto di esibire un documento di identità.

